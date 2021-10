Fabrizio Ferri lancia un corso di cucina con finalità benefiche [FOTO]

Fabrizio Ferri, ex concorrente di 'Masterchef', lancia un corso di cucina. Le lezioni cominceranno sabato 23 ottobre alle ore 15 e avranno anche una finalità benefica, come spiega lo stesso Ferri a IlPescara : "Ci saranno alcuni ragazzi con la sindrome di down, ma anche profughi e giovani che provengono da una casa famiglia. È un modo per dare un'opportunità in più a queste persone. La mia squadra sarà composta da 7 aspiranti cuochi, che a tutti gli effetti impareranno una professione perché io insegnerò loro a fare, di questa passione, un mestiere vero e proprio".

Attorno a tale idea ruotano vari progetti satellite: il programma televisivo "Che Abruzzo", la promozione turistica curata dall'operatore Feliciano Marcantonio, il blog Gustabruzzo e il ristorante "I figli di Masterchef", che lo stesso Ferri ha aperto da poco. Tutti questi elementi verranno interconnessi tra loro per creare una vasta community in cui, poi, gli allievi di Fabrizio entreranno a lavorare. Tutto è pronto, dunque: manca solo l' inizio. E domani pomeriggio verrà dato ufficialmente il via a una lodevole iniziativa.