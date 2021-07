Fabrizio Ferri: "La cucina tradizionale abruzzese non è solo arrosticini"

Il cuoco pescarese Fabrizio Ferri continua la sua battaglia in difesa dei piatti tipici abruzzesi, che da anni ormai vengono "cannibalizzati" dagli arrosticini, cibo simbolo della nostra regione ma che troppo spesso sembra essere l'unica offerta gastronomica possibile del territorio. E invece non è così.

Anche per questo l'ultima sfida di Ferri, da poco diventato resident chef del Caracò, in piazza Muzii, è quella di far riscoprire i primi piatti che caratterizzano la tradizione culinaria abruzzese: «Ormai gli arrosticini hanno offuscato la nostra meravigliosa cucina tradizionale - spiega a IlPescara.it - Sagne e fagioli, timballo, pasta a lu sparon, e potrei andare avanti a lungo, sembrano non avere lo stesso diritto di cittadinanza dei 'rostelli'. Ed è davvero un peccato, perché la cucina abruzzese è molto di più. A ciò si aggiunge il fatto che la cucina romana, proposta ultimamente da alcuni locali anche a Pescara, viene flagellata da tre piatti che io ritengo mediocri: la carbonara, la gricia e il cacio e pepe. Un altro conto è l'amatriciana, che tra l'altro ha origini abruzzesi se consideriamo che una volta la provincia di Rieti faceva parte della nostra regione. Io nel mio ristorante sto riproponendo i sapori di un tempo per cercare di ovviare a questa "tragedia" culinaria».

Insomma, Ferri porta avanti con convinzione il discorso, che tanto gli sta a cuore, sulla tutela di tutte le specialità abruzzesi. E ora si prepara anche a tornare in tv: domenica 1° agosto, intorno alle ore 21:30, parteciperà infatti a "Chiacchiere & Cocomeri", con 'Nduccio e Stefano Tisi su Rete 8, tramite il progetto 'Nato e cresciuto in Abruzzo'.