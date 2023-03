Il pescarese Fabrizio Febi sul tetto del mondo ai campionati mondiali di salsa di Miami

Il pescarese Fabrizio Febi e la varesina Giulia Michelini sul tetto del mondo ai campionati mondiali di salsa di Miami, in Florida: i due ballerini hanno raggiunto il primo posto in una gara con più di 650 concorrenti, rappresentando l’Italia su 40 nazioni partecipanti. Nella loro formazione, Fabrizio e Giulia sono stati parte integrante della compagnia di ballo “The latin soul dancers”, diretta dal maestro Adolfo Indacochea che è considerato il re del mambo.

Febi e Michelini si sono esibiti in quattro continenti portando la loro salsa, tra le altre, in Corea e Australia, nonché in tutta Europa. Complicità, rispetto reciproco e amore per il ballo sono le chiavi del successo che hanno permesso questo grande risultato nella prestigiosa "The Summit Championship", svoltasi appunto a Miami. Per la precisione, i due ballerini si sono laureati campioni del mondo di “Salsa On2 professional division”.

«È stata un'esperienza cardine della nostra carriera», commenta Fabrizio, specificando che, a prescindere dal loro bagaglio personale, la competizione negli Stati Uniti ha marcato la loro vita positivamente, visto che ora sono richiesti in tutto il globo, sia come insegnanti che come performers, per portare ovunque l’Italia, Pescara e Varese.