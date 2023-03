Fabio Polichetti è il nuovo dirigente della polizia stradale

Fabio Polichetti, vicequestore aggiunto di 38 anni, è il nuovo dirigente della sezione polizia stradale di Pescara.

Polichetti, che subentra a Pietro Primi andato in pensione lo scorso primo marzo, è in polizia dal 2010.

Annovera una notevolissima esperienza nell’ambito della specialità avendo prestato servizio nella sezione polizia stradale di Bologna, e avendo diretto il centro operativo autostradale di Casalecchio di Reno, nonché per tre anni la sezione di Reggio Emilia e dal 2018 a qualche giorno fa la polizia stradale di Chieti.

Ha partecipato nell’estate 2016 alle attività di soccorso in occasione del sisma a Pescara e Arquata del Tronto e a numerosi servizi di viabilità assicurati sia in occasione di grandi eventi, che delle gare ciclistiche per professionisti che si sono svolte in tutta Italia. Esperto in tema di autotrasporto, è docente negli istituti d’istruzione della polizia e tutor dei momenti formativi e di educazione stradale agli studenti in occasione delle campagne nazionali di sensibilizzazione. Il neo dirigente sarà coadiuvato nel delicato incarico dall’esperienza del commissario capo Antonio Cipressi che nel periodo di transizione ha retto con eccellente professionalità la polizia stradale pescarese.