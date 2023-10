Grande successo per il cantante Ezio Liberatore ad Amici23 nella gara di inediti

Un'interpretazione emozionante e precisa quella del giovane cantautore abruzzese Ezio Liberatore, durante la gara di inediti andata in onda nella puntata del talent show "Amici23" di Maria De Filippi. Liberatore ha presentato il brano “Come quando fuori piove” nella gara degli inediti. Una performance che ha pienamente convinto tutti e caricato i suoi tantissimi follower sui canali social, suscitando critiche estremamente positive e fortiincoraggiamenti al giovane artista che nella prova ha dato il meglio di sé.

“Come quando fuori piove” è la storia di un amore finito, di lei che è andata via lasciando profonde lacerazioni nel cuore e malinconia, ma non rassegnazione e disperazione nell’animo di lui. Che, anzi, è consapevole di dover rialzarsi e ripartire con coraggio. Un testo che racconta una esperienza generazionale con raffinatezza e una robusta struttura ritmica che entusiasma e traina. L’ottima esibizione ha fortemente lanciato Ezio Liberatore, percepito ora dalla critica e dal mondo social come uno dei ragazzi candidati a percorrere una lunga strada sulla scena di Amici23.