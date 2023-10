Finisce l'avventura di Ezio Liberatore ad "Amici": eliminato dal talent di Mediaset

Termina il percorso di Ezio Liberatore ad Amici 2023. Il cantautore pescarese è stato eliminato e ha lasciato il talent di Mediaset. Il verdetto dei professori della scuola di Maria De Filippi, pronunciato da Anna Pettinelli, è stato reso noto ieri nella puntata del daytime.

«Ringrazio Amici 2023 che mi ha offerto la possibilità di farmi conoscere e di esibirmi davanti a un grande pubblico - ha commentato Ezio Liberatore dopo l’uscita dal programma - Ora sono pronto a ricominciare a studiare e comporre, a riprendere la mia marcia con coraggio per farmi conoscere e stupire tutti con la mia musica che saprà esprimere quello che sono».

Nella puntata di domenica 29 ottobre, ricca di colpi di scena, Ezio si è esibito nella gara canora interpretando "Easy", brano soul dei The Commodores. Dopo aver commentato e tracciato un bilancio della partecipazione di Ezio, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia del cantautore. Come prevede il regolamento in questo caso, Ezio, a puntata ancora in corso, è tornato nella casetta dove i ragazzi alloggiano durante la trasmissione.

Il daytime di Amici, andato in onda ieri pomeriggio, ha poi svelato i dettagli del dopo puntata. A nemmeno un’ora dalla sospensione della maglia, Liberatore è stato convocato in studio, stavolta senza pubblico, dove lo aspettavano i professori. A prendere la parola è stata Anna Pettinelli, che ha pronunciato il verdetto che lo eliminava definitivamente dal talent. Tuttavia Ezio guarda già al futuro: a breve, infatti, lancerà il suo singolo “Come quando fuori piove”.