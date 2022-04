Ezio Greggio in centro fa visita a una delle attività storiche della città [FOTO]

Ezio Greggio lungo le vie del centro di Pescara ieri, sabato 16 aprile, alla vigilia della Pasqua.

Il noto conduttore, showman e attore ha fatto visita, insieme alla compagna Romina Pierdomenico di Vicoli, a una delle attività storiche della nostra città.

Greggio è infatti stato "Alla Chitarra Antica" in via Sulmona.

È proprio una condivisione del locale ha far sapere della visita: «Oggi ci è venuto a trovare un ospite speciale… lo riconoscete? È lui o non è lui? Il mitico Ezio Greggio alla Chitarra Antica!». Da quando ha una relazione con la Pierdomenico, Greggio spesso viene nella nostra provincia, lo scorso febbraio era stato a una cena di compleanno in un ristorante di Loreto Aprutino.