Sorpresa in un ristorante del Pescarese: c'è Ezio Greggio a cena [FOTO]

Per citare un suo vecchio, celebre tormentone, "è lui o non è lui? Certo che è lui!". Ezio Greggio, attore, regista e conduttore televisivo, volto storico di 'Striscia la Notizia' sin dalla sua prima edizione del 1988, ha fatto nuovamente capolino nel Pescarese, dove è ormai di casa da quando è fidanzato con la showgirl Romina Pierdomenico, originaria di Vicoli. I due hanno partecipato, durante lo scorso weekend, a una cena di famiglia che si è tenuta in un noto ristorante di Loreto Aprutino. È stata proprio la pagina Facebook dell'attività a darne notizia, pubblicando una foto di gruppo dove è presente anche Greggio, con la seguente didascalia:

"Con immenso piacere ieri sera abbiamo servito a tavola questa splendida famiglia… Buon compleanno alla signora Bianca! Un onore per noi ricevere Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio".

In questi giorni Ezio è libero da impegni televisivi perché il suo compagno di vecchia data Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid, costringendo di conseguenza la coppia a fermarsi per farsi sostituire da Sergio Friscia e Roberto Lipari. Una volta che Iacchetti sarà guarito, potrà tornare dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 insieme al suo fidato amico e collega. Intanto la storia d'amore tra Ezio e Romina prosegue a gonfie vele: i due stanno insieme da quasi quattro anni, visto che l'ufficialità della loro relazione è arrivata nell'estate 2018, e hanno unito talvolta le forze anche a livello professionale.

La Pierdomenico, infatti, è stata partner artistica di Greggio a "La sai l'ultima - digital edition" nel 2019, e ha inoltre recitato con lui in "Lockdown all'italiana", il primo film di Enrico Vanzina uscito al cinema nell'ottobre 2020. Arrivata seconda a Miss Italia nel 2012, alle spalle di Giusy Buscemi, Romina vanta altresì un'esperienza a 'Colorado', su Italia 1. È stata lei a insegnare l'abruzzese a Ezio Greggio, che da allora fa spesso sfoggio di frasi nel nostro dialetto tra un siparietto e l'altro a 'Striscia la Notizia'. Nonostante tra di loro ci sia una differenza d'età di quasi 40 anni, i due sono legati da un amore indubbiamente duraturo. E così Greggio, piemontese con la residenza a Montecarlo, è diventato da qualche tempo anche un nostro "compaesano".