Morto Ezio Di Cristoforo, lutto per la scomparsa dell'ex presidente dell'Aca

È morto Ezio Di Cristoforo, ex presidente dell'Aca e tra i fondatori del Pd in Abruzzo.

Di Cristoforo aveva 65 anni ed era ricoverato nell'ospedale di Pescara.

Era iniziata nella Democrazia Cristiana la sua carriera politica, poi proseguita nelle fila del Partito Popolare e della Margherita fino alla nascita del Pd di cui fu componente della direzione regionale.

L'ultimo saluto a Di Cristoforo verrà dato con i funerali che saranno celebrati alle ore 17 nella chiesa Santa Maria del Balzo, a Musellaro di Bolognano.

«Con grande tristezza e partecipazione il Gruppo Progetto Comune ricorda il caro amico Ezio Di Cristoforo», si legge in una condivisione su Facebook «non si vorrebbe mai salutare le persone care, ma è proprio in una simile circostanza che riaffiorano i ricordi, le parole raccontate, i discorsi fatti, le opinioni scambiate e tutto si cristallizza in un'immagine, che resta con noi. Ezio è stato tutto questo: un’armonia di parole, pensieri, gesti e azioni, mai casuali, ma ragionate. Lo hanno testimoniato il suo instancabile impegno per il paese, la disponibilità verso tutti, la volontà di aiutare chi aveva bisogno, l’impegno politico. Oggi che siamo davanti al tuo ricordo, caro Ezio, è difficile sentire la tua assenza e pensare di non poterti più ascoltare. Il suono della tua risata e l'allegria che portavi resteranno ad accompagnare le nostre riflessioni, ad animare quel confronto che spesso abbiamo condiviso come colleghi, amici, compaesani. Caro Ezio, nel nostro saluto il ringraziamento sincero per i momenti trascorsi insieme e per quella mano tesa che hai sempre offerto a tutti».

Che la terra ti sia lieve, caro amico dal cuore buono.