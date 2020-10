Ex studente del liceo Galilei di Pescara vince la medaglia di bronzo alle olimpiadi della matematica

Ha conquistato la medaglia di bronzo alle olimpiadi nazionali della matematica Samuele Vicario, ex studente del liceo Galileo Galilei di Pescara. Il giovane ha dunque ottenuto il terzo posto nella massima competizione nazionale riservata agli studenti delle scuole superiori.

Vicario è già un ex studente in quanto aveva conquistato l'accesso alla finale a maggio ma poi il lockdown aveva fermato la competizione e nel frattempo il giovane si era diplomato, fino alle gare che sono riprese pochi giorni fa.

Allenato dalla professoressaTiziana Pompa, Samuele ha sempre avuto una grande passione per la matematica, fisica ed i quiz,riuscendo a tornare con la medaglia di bronzo a Spoltore, la città in cui vive e da dove segue le lezioni online della facoltà di matematica di Pisa.

Il commento del dirigente scolastico professor Cappello:

Non posso fare a meno di esprimere tutta la mia soddisfazione. Il risultato di Vicario non solo galvanizza il genio matematico di un ragazzo di diciannove anni, ma consegna alla scuola un importante riconoscimento per il lavoro svolto. Si tratta di un traguardo che mette i docenti di fronte a una nuova sfida: coltivare con più accuratezza possibile la fertile mente di un giovane matematico affinché la scintilla della passione continui sempre a restare accesa e diventi, domani, il suo lavoro