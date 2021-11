L'area che ospitava l'Enaip verrà intitolata a Mario Ciattoni, ex presidente provinciale Acli

L'amministrazione comunale intitolerà domani 20 novembre l'area dell'ex Enaip a Mario Ciattoni. La cerimonia si terrà sabato 20 novembre alle 10 in viale della Riviera 130, dove sorgeva il complesso edilizio abbattuto.

Mario Ciattoni, prematuramente scomparso il 15 novembre 1963 in un incidente stradale, è stato presidente provinciale delle Acli pescaresi, fondatore della “Città dei ragazzi” e poi del centro di formazione professionale Enaip. "L’impegno sociale si sposò a quello politico-amministrativo in cui mise al servizio della collettività la sua esperienza e la sua sensibilità per la crescita anche etica di Pescara."