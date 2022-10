Inizia la marcia verso l'Everest del pescarese Prosperi con la missione scientifica “Progetto Himalaya” [FOTO]

Pierpaolo Prosperi, tecnico di fisiopatologia respiratoria dell'Uoc Pneumologia, fa parte della missione per il progetto dell'università D'Annunzio di Chieti- Pescara per lo studio delle reazioni e degli adattamenti fisici e psicologici del corpo umano in condizioni estreme