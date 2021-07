"Piazza questo cuore tra le libertà", evento pro Ddl Zan in contemporanea con quello contrario

La manifestazione si terrà alle ore 19:30 domenica 18 luglio in piazza Sacro Cuore e vuole contrapporsi a quella organizzata in piazza Salotto contraria al Ddl Zan

Si chiama "Piazza questo cuore tra le libertà" ed è la manifestazione di risposta a favore del Ddl Zan organizzata, in concomitanza con il sit-in di domenica organizzato dall'associazione Pro-vita e famiglia (contraria al Ddl), dall’Anpi Pescara insieme al Collettivo Zona Fucsia, Jonathan Diritti in movimento e Mazì-Arcigay Pescara.

L'appuntamento è per le ore 19:30 in piazza Sacro Cuore.

Lo scopo è quello di cantare con passione e amore contro l'odio verso ogni categoria marginalizzata, verso le persone disabili, verso le donne e verso le persone appartenenti alla comunità Lgbt+.



«I continui e violenti attacchi al Ddl Zan», scrivono gli organizzatori, «sono un evidente tentativo per osteggiare una legge che porterebbe finalmente la nostra nazione a diventare totalmente un Paese civile. Alcune persone si sentono minacciate dall’estensione dei diritti. Noi siamo l’altra parte, nella piazza opposta: quella che chiede da anni di essere riconosciuta con piene e pari tutele. Il Ddl Zan è necessario per tutelare tutt? dai crimini d'odio».

Tra gli aderenti al sit in: Pd Provincia Pescara, Giovani Democratici Abruzzo, Rifondazione Comunista Abruzzo, Rifondazione Comunista Pescara, Giovani Comunisti/e Pescara, Sinistra Italiana Abruzzo, Sinistra Italiana Pescara, Radio Città Pescara - Popolare Network, Formica Viola, Deposito dei Segni, Coalizione Civica per Pescara.