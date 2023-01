L'evento "Io non voglio" conclude il progetto sulla violenza di genere della Asl

È in programma sabato 4 febbraio l'evento "Io non voglio" che conclude il progetto sulla violenza di genere della Asl di Pescara.

L'appuntamento è dalle ore 9 alle 13:30 e dalle 15 alle 18 nell'Aurum in largo Gardone Riviera.

Si tratta di un percorso di formazione e sensibilizzazione alla violenza di genere rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo artistico della provincia di Pescara.

Il progetto, ideato dalla squadra multidisciplinare dell’unità operativa assistenza consultoriale della Asl pescarese, diretta da Maria Carmela Minna, è stato realizzato nel primo quadrimestre dell'attuale anno scolastico con la collaborazione di due istituti scolastici: il liceo artistico, musicale e coreutico “Mibe - Misticoni Bellisario” di Pescara e l’istituto di istruzione superiore “Luca da Penne - Mario dei Fiori” di Penne, e con il contributo esperienziale delle associazioni Ananke e On The Road. L’iniziativa ha goduto del patrocinio del Comune di Pescara, della Fondazione Pescarabruzzo e del dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne della università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Nel percorso formativo sono state analizzate le molteplici forme di violenza sulla donna, nonché esaminate le leggi nazionali e internazionali che contrastano il fenomeno e le iniziative messe in campo dalla società civile. Gli studenti e le studentesse hanno inoltre partecipato attivamente con incontri di riflessione e con la rielaborazione artistica dei contenuti formativi sul tema della violenza sulle donne, volti a promuovere e coniugare conoscenza, presa di coscienza e creatività attraverso varie espressioni d’arte.

Durante la manifestazione del 4 febbraio verranno presentate al pubblico le opere artistiche e i risultati a carattere letterario, musicale, coreutico, di moda, cinematografico e fumettistico, realizzate dagli studenti degli istituti scolastici coinvolti. I visitatori della mostra, aperta al pubblico, potranno valutare tramite voto digitale le produzioni artistiche esposte, che saranno selezionate per allestire spazi (bacheche, corner, etc) dedicati alla divulgazione d'informazioni sui centri anti violenza e sugli sportelli tematici territoriali negli istituti scolastici e nei consultori familiari della provincia. È prevista inoltre la presentazione del film La Casa Viola, a cura di Anita Trivelli, ordinaria di Cinema del dipartimento di Lingue dell’università d’Annunzio Chieti-Pescara e membro del consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo del ministero della Cultura. Si terrà, infine, un incontro con gli autori, Maria Grazia Liguori e Francesco Calandra.

BROCHURE evento IO NON VOGLIO