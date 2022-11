All'istituto alberghiero un evento contro la violenza sulle donne [FOTO]

All'istituto alberghiero si è tenuta oggi una giornata contro la violenza sulle donne intitolata ‘Stop alla violenza di genere – nuovi sguardi e nuove strategie’, in vista della giornata mondiale dedicata da alcuni anni a questo tema e che, come noto, ricorre il 25 novembre. Presenti, tra gli altri, l’assessore comunale alle politiche sociali Adelchi Sulpizio, Brunella Capisciotti del centro antiviolenza Ananke, il responsabile del Centro Uomini Maltrattanti Giuseppe Rasetti, il presidente di Assipan Abruzzo Roberto D’Intino, la referente dell’Anpe Gabriella Lentilucci, la presidente del Kiwanis Margherita Trua e, in rappresentanza dell’ufficio scolastico provinciale, Daniela Puglisi e Tiziana Venditti.

“I casi di violenza contro le donne hanno subito un’impennata spaventosa, inimmaginabile. Il lockdown ha creato un vuoto emotivo che oggi ritroviamo nelle decine di denunce per lesioni, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia che riceviamo ogni giorno. E purtroppo Pescara ha il triste primato di essere addirittura annoverata tra le città italiane più a rischio, addirittura più di centri metropolitani come Milano e Napoli. Ecco perché bisogna continuare a parlare del fenomeno, della violenza di genere, e le Istituzioni potranno dire di essere state efficaci e che i nostri ragazzi sono diventati responsabili solo quando si ridurrà il lavoro oggi svolto dal Gruppo Antiviolenza”, ha detto l’ispettrice della polizia di stato Cinzia Di Cintio.

All'incontro hanno ovviamente partecipato anche gli studenti, per la precisione le classi terze dell’indirizzo Turistico, III e V sezione F, IV sezione E e V sezione G dell’indirizzo Enogastronomia con la docente Rosa De Fabritiis, referente Sportelli Cic e Ananke dell'Ipssar.

“Il fenomeno della violenza di genere non può essere affrontato in maniera isolata da alcuno dei soggetti istituzionali coinvolti – ha affermato la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro – ma la nuova strategia deve necessariamente prevedere la creazione di una rete integrata che consenta di operare su più fronti e che veda la piena collaborazione tra Enti, associazioni, istituzioni e, ovviamente, la scuola che svolge un ruolo centrale, è il luogo in cui possono proporsi realmente dei cambiamenti di prospettiva culturale paradigmatica. E la scuola vuole fare la propria parte”. A chiudere la giornata sono stati i saluti istituzionali della dirigente Puglisi.