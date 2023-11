Dai villaggi di Babbo Natale alle iniziative per anziani soli e disabili: durante le feste nessuno viene lasciato solo

Dai villaggi per i bambini, alle iniziative per disabili e anziani soli e fino ai Babbo Natale in moto della polizia per i più piccoli: sono tante le iniziative messe in campo dall'assessorato guidato da Nicoletta Di Nisio per le festività 2023. “Accendiamo il Natale” lo accende davvero dato che proprio con le iniziative del suo calendario si aprono ufficialmente quelle delle festività: si parte il 2 dicembre e si finisce il 6 gennaio.

Appuntamenti solidali per godere a pieno del periodo più bello dell'anno e realizzati con le associazioni che hanno ottenuto i finanziamenti del Comune a seguito del bando. Il motto, spiega l'assessore alle Politiche per la disabilità, l'Ascolto del disagio sociale e all'Associazionismo sociale, è sempre lo stesso: “non lasciare indietro nessuno” “Abbiamo pensato non solo ai bambini, che vivono la magia del Natale con grande entusiasmo e mille aspettative, ma anche agli anziani e a tutte le famiglie che hanno bisogno di un po' di serenità - sottolinea Di Nisio - Vogliamo regalare un sorriso a tutti”. Quello messo in campo è “un programma caratterizzato da un grande spirito di inclusività - aggiunge il sindaco Carlo Masci - perché oltre a coinvolgere le associazioni del territorio, che ringrazio per il lavoro quotidiano che svolgono, abbraccia tutti i quartieri e dà vita a un clima natalizio anche per quelle persone che hanno bisogno di un'attenzione particolare”. Da sottolineare due iniziative e cioè quella del Centro di aiuto per la vità che, spiega Patrizia Ciaburro, “darà la possibilità a 10 anziani che vivono soli di beneficiare di un servizio di accompagnamento ma anche di compagnia due volte a settimana, a dicembre e a gennaio” organizzando anche due pomeriggi al centro Kidland di via Ravasco con per tornei di carte, karaoke musica e divertimento; e quella della Wolf Pescara Castellamare odv rappresentata da Mariarenata Di Giuseppe che ha pensato di fare un regalo “ai ragazzi speciali: grazie al contributo del Comune, arriverà il nostro dono a due associazioni sportive e a due associazioni di ballo attive nel campo della disabilità”. Il programma degli eventi Si parte il 2 dicembre con “La festa degli auguri” organizzata dall'Adricesta di Carla Panzino e promossa dal tribunale di Pescara. L'appuntamento è alle 21 al Circus per una serata condotta da Elena D'Amario e che vedrà la partecipazione di Sebastiano Somma e Deddy. Per l'occasione, spiega Panzino, sarà organizzata la gita dei bambini ospedalizzati che parteciperanno alla registrazione di un programma per ragazzi. Ovviamente non mancheranno le visite in ospedale del Babbo Natale dei carabinieri.

Il 13 dicembre appuntamento con la Uisp a Villa Sabucchi dove ci sarà il Villaggio di Babbo Ntale fatto di gonfiabili, giochi e laboratori per bambini. Non mancherà, spiega Alberto Carulli, la buca per spedire le letterine a Babbo Natale e saranno anche allestiti spazi suggestivi per una bella foto ricordo.

Il 23 dicembr e spazio a “Il moto club Polizia di Stato” che, spiega l'agente Loris Chiavaroli, avrà dei guidatori d'eccezione: tanti Babbi Natale che gireranno la città per fermarsi alla fine in ospedale e portare doni ai bambini tra i 2 e i 10 anni e ripartire per raggiungere la casa Agbe. Chiunque ha una moto, spiega, potrà aderire all'iniziativa.

Sempre il 23 dicembre sulla banchina sud del fiume Pescara ci sarà l'associazione Porto Antico che, spiega Pino di Persio, dalle 15 accoglierà tutti i bambini che vorranno incontrare dal vivo Babbo Natale, atteso in barca a remi. Arriverà carico di doni, per la seconda edizione di "Babbo Natale che viene dal fiume".

Il giorno di Natale ( 25 dicembre ) sarà la volta die due villaggi di Babbo Natale organizzati dall'Endas Abruzzo guidata da Simone D'Angelo. Uno sarà allestito in piazza Duca degli Abruzzo e l'altro a Porta Nuova, in zona stadio. Sempre con l'organizzazione prevista anche la "Gran parata dei Babbi Natale" che si terrà nei quartieri di Zanni, Fontanelle, Porta Nuova, Villa del Fuoco, Piazza Duca degli Abruzzo e nel quartiere San Giuseppe.

Il 3 gennaio è il giorno degli over 65 per i quali l'Intercral Abruzzo ha organizzto un incontro per parlare di informatizzazione, ma anche per giocare tutti insieme a tombola, spiega Ernesto D'Onofrio. Ultimo appuntamento quello del 6 gennaio con la società Salvamento Pescara guidata da Critian di Santo che a tutti i piccoli, per una giornata all'insegna del divertimento come ormai succede da vent'anni, dà a appuntamento al porto turistico dove arriverà, come da tradizione, la Befana.