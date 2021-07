Fine settimana ricco di appuntamentI a Città Sant'Angelo, fra mostre e visite guidate nelle chiese

Sabato 31 luglio è prevista una mostra con concorso fotografico mentre a partire da domenica primo agosto prenderà il via l'iniziativa "Chiese aperte"

Ultimo fine settimana di luglio ricco di appuntamenti a Città Sant'Angelo, nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune per il cartellone estivo. Alle 18,30 di sabato 31 luglio sarà inaugurata a mostra del concorso

fotografico intitolato “Fotografando… Città Sant’Angelo” che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati di fotografia con immagini di altissimo livello che saranno conservate ed esposte fino alla fine del mese di settembre.

Le tre fotografie più belle, scelte dalla giuria nominata dall’Associazione Abruzzo Quotidiano, si aggiudicheranno tre premi, 100€, 200€ e il primo classificato conquisterà 500€. A partire da domenica primo agosto, invece, prenderà il via l'iniziativa "Chiese aperte" che consentirà nelle serate estive del fine settimana di passeggiare per il borgo entrando anche nelle chiese del centro storico. Per visite guidate chiamare 3314642985. Lo scorso anno l'iniziativa è stato un verso successo con moltissime presenze. Le chiese saranno aperte dalle ore 21:00 alle ore 24:00.