Europe for peace manifesta per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina

Venerdì 24 febbraio, alle ore 18, la rete Europe for peace di Pescara sarà in piazza Sacro Cuore per chiedere il cessate il fuoco alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e, contestualmente, per sollecitare l'apertura di un tavolo di negoziato al fine di risolvere il conflitto e ripristinare i confini.

"Siamo ad un passo dal baratro, diciamo forte che la pace è l'unica vittoria di cui abbiamo bisogno e l'unica vittoria possibile", si legge in una nota. "Cessate il fuoco subito, sì al negoziato, no all'invio di armi".

La mobilitazione è stata lanciata a livello europeo. Nella nostra città ne sono promotori Cgil Pescara, Arci, la sezione locale dell'Anpi, Emergency, Legambiente e Forum H2O. Aderiscono Rifondazione Comunista, Giovani Comunisti, Sinistra Italiana Pescara, Sinistra Italiana Abruzzo, associazione Deposito dei Segni e Unione Popolare Pescara.