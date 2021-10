Ester Cesile presenta il nuovo singolo “Blu Ceylon”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Blu Ceylon”, il nuovo singolo della cantautrice abruzzese Ester Cesile. “Tu ci credi nell’amore, vero?”: questa è la domanda che ha portato l'artista a scrivere il brano “Blu Ceylon”, un viaggio fatto d’immagini e di suggestioni che raccontano quanto l’amore può essere più forte della morte. La cantautrice racconta così il suo brano:

“In questo testo ritrovo i ricordi, il calore dell’estate e i desideri che si susseguono, trasformandosi in uno stato d‘insicurezza verso il futuro, un’insicurezza destinata a finire. Con questo brano voglio aprire le porte all’eternità, e lo zaffiro blu rappresenta per me tutto ciò”.

Il progetto è stato realizzato dallo stesso artista e prodotto e mixato da Walter Babbini al Purple Mix Studio di Guidonia. Ester Cesile, classe 1997, nel 2020 ha pubblicato “Scrivo di te”, un Ep di quattro brani, in attesa del suo primo disco ufficiale. Desidera che le sue canzoni, che lei definisce "lettere d’amore", vengano lette come confessioni, che parlano in un modo particolare, vero, intimo e allo stesso tempo consapevole di quelli che sono stati e sono i suoi sentimenti. Inoltre sostiene che la verità messa nello scrivere per se stessa sia la sola cosa che le appartiene e la sola cosa che arriva agli altri, indipendentemente da tutto il resto.