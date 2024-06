Torna Estatica al porto turistico Marina di Pescara: oltre 60 spettacoli. Mannoia e Annalisa tra gli ospiti più attesi

Oltre 60 spettacoli in programma e un’offerta musicale che varia dal Jazz al pop, dal raggae fino al punk, animeranno la 15esima edizione di Estatica, la rassegna promossa dal Marina di Pescara. Tra gli ospiti più attesi vi sono Fiorella Mannonia, Annalisa ed Ermal Meta. Non mancheranno il teatro d’autore e il teatro dialettale, cover band, sfilate di moda, birre artigianali, degustazioni di vino, uscite in barca e una serata di solidarietà. I dettagli sono stati illustrati, nella mattinata del 6 giugno, dal presidente del Marina Gianni Taucci e da Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti - Pescara.

«ll Marina di Pescara, tra i porti turistici più estesi del Mediterraneo, è una realtà di cui siamo particolarmente orgogliosi», dichiara Strever. È una porta di accesso dal mare verso la città e la regione tutta. E con la proposta culturale e di intrattenimento firmata Estatica, riusciamo a potenziare la nostra ricettività. Su tutti i meritevoli appuntamenti, mi sta particolarmente a cuore Mediterranea, che da anni si fa vetrina e ambasciatrice dei nostri migliori prodotti tipici e della nostra tradizione».

Quest’anno il cartellone di Estatica presenta più di una novità: il festival Terrasound, una versione estiva del Fla, Festival di Libri e altre cose, e una produzione originale: Lucio+Lucio.

«È un onore», commenta Taucci, «essere riusciti a ospitare i tanti spettacoli che erano inizialmente previsti al D’Annunzio. Per noi è stato un atto di responsabilità verso i nostri colleghi, operatori culturali e verso la cittadinanza. Tutto il cda del Marina si è impegnato prontamente per proporre una soluzione adeguata, assieme all’Ente Manifestazioni pescaresi. Estatica cresce e cresce anche il porto turistico, come contenitore di eventi di qualità».

Terrasound è una quattro giorni di musica prevista dal 4 al 7 settembre, con artisti come il trio punk La Sad, ma anche Tony Effe, Anna, Night Skynny. E ancora Tropico e Teenage Dream tra i principali idoli del pubblico più giovane, ai vertici delle classifiche degli album più venduti. Sbarca al porto turistico anche il Fla con tre serate: 23, 24 e 25 luglio, che porteranno al Marina il regista e attore Antonio Manzini, un concerto-intervista con Setak & Friends e il reading della giornalista Concita De Gregorio con la cantautrice Erica Mou: "Lettera a una ragazza del futuro". Lucio+Lucio è una doppietta prevista per il 30 giugno e il 26 luglio, con due serate dedicate, rispettivamente, a Lucio Dalla, con Valentino Aquilano e Lucio Battisti, con cover band. L’inaugurazione della rassegna è attesa per sabato 29 giugno, alle 21.30 con Acustica. Dopo i saluti istituzionali prenderà il via il set ideato da Spray Records con oltre dieci performer sul palco: Umberto Palazzo & Sandra Ippoliti, Gianluca di Febo, Geof Warren & Pino Petraccia, Daniele Mammarella, Piz, Diba, Marò, Marsali, Nicola, Erika Secondino & Christian Mascetta, per il primo concerto dal vivo della stagione.

La serata sarà trasmessa in diretta sui social del Marina e di Estatica e spazierà dal blues, al soul, al samba e al cantautorato. Ad anticipare il simbolico taglio del nastro, dal 16 al 22 giugno, saranno le acrobazie di Funambolika. A seguire, il 28 giugno a ingresso libero, è prevista una serata di solidarietà: Il Velo di Iside - Insieme alle Donne nell’Essere, dedicata a contrastare la violenza sulle donne e ad esprimere loro l’importanza del reciproco aiuto (ingresso libero).

Il mese di luglio vedrà tra i primi protagonisti, dopo un’anticipazione dell’Harbour Reggae Festival e il Combat Rock (rispettivamente il 3 e il 4 luglio), la nuova edizione di Mediterranea (dal 5 al 7 luglio). All’interno della tre giorni sarà allestita una manifestazione a cura di Confesercenti intitolata "Cerasuolo a Mare", per unire i sapori del mare ai sapori del vino.

Dal 10 al 21, spazio al Pescara Jazz con una girandola di nomi italiani e americani, da Ada Montellanico a Rosario Giuliano, Simona Severini, Marcello Di Leonardo, Chiara Civello, Hamid Drake’s Turiya, Terri Lyne Carrington’s, Flavio Boltro, Lakecia Benjamin. Il 27 luglio torna in passerella la moda con una serata ad inviti firmata Nami, la Nuova accademia Moda Italia diretta da Rita Annecchini. Presenta Jo Squillo. Domenica 28 luglio, l’arena sarà allestita in modo da ospitare la The Biggest Combat Rock Band. Oltre cento musicisti siritroveranno per suonare all’unisono alcuni brani che hanno fatto la storia del Rock mondiale. Tra gli immancabili ingredienti di Estatica, troviamo anche Concerti sotto le stelle, che aprirà il mese di agosto. Lo storico festival ideato e condotto dal chitarrista Maurizio Di Fulvio avrà tra gli ospiti, giovedì 1, Javier Girotto & Lumière

Ensemble, Andrea Ciacco Trio con Stefano “Cocco” Cantini il 3 agosto, Maurizio Colonna l’11, Enrico Vallone il 13, per un live omaggio alla figura di Pavarotti; ma ancora 21, 22, 25 e 28 agosto con il Coro Beato Nunzio Rocksanime, Traveller Flamenco, Antonio Caretta trio e Ciro Carbon. Doppia serata domenica 4 agosto: in arena la compagnia Li Sciarpalite di teatro e... in Le sorelle de profundis; al Club House (zona torretta di controllo) 35 cantine lasceranno scoprire i loro prodotti con i migliori abbinamenti di pesce. Con il suo nome, Bianco e Azzurro, la serata enogastronomica vuole strizzare l’occhio alla squadra di calcio locale, ma anche al pesce azzurro e al vino bianco. Riconfermata inoltre, la collaborazione con Teatriamoci: il 2, 12 e 24 agosto rispettivamente con Giulia Di Quilio e Antonello Angiolillo in Shakespeare in Burlesque; Dado, il noto cabarettista e cantante; Pino Ammendola e il padrone di casa Federico Perrotta in Il diritto alle felicità.

Sul palco anche Valentina Olla. Zoo Music Fest, 7 e 8 agosto con Silent Bob & Sick Budd e Annalisa; 18 e 20 agosto con Ermal Meta e Fabrizio Moro. E subito dopo Ferragosto, il 16 e 17, l’arena si vestirà di rosso, giallo e verde per l’Harbour Reggae Festival, per omaggiare icone come Bob Marley ma anche nuovi talenti, alcuni in arrivo direttamente dalla Giamaica. Grande ospite della rassegna, il 19 agosto, sarà Fiorella Mannoia, attesa per il live Fiorella Sinfonica, un concerto con orchestra, per celebrare i suoi 70 anni. Nona edizione invece per Fermenti d’Abruzzo (dal 29 agosto al 2 settembre), il festival delle birre artigianali abruzzesi. Previsto un nuovo spazio dedicato al settore enogastronomico e non mancherà una cena gourmet (il 31 agosto). In programma, infine, la presentazione della Guida alle birre d’Italia 2025, in collaborazione con Slow Food Abruzzo.

Nelle proposte di agosto, spiccano anche altre due riconferme: la partecipazione dei Dago Red, una delle migliori Rock Band Folk’n’Blues con radici in Abruzzo e la serata MOM del format Cover Lover dedicata a Mia-Ornella-Mina, con le interpreti Lidia Conte, Enrica Panza e Germana Ricotti. Promossa dal Marina di Pescara, Estatica gode dei patrocini della Camera di Commercio Chieti Pescara, del Comune di Pescara e delle Province di Pescara e Chieti. È organizzata in collaborazione con Spray Records, promossa in partnership con Clac e Radio Delta 1. Info e programma sono sul sito www.estatica-pescara.com e sui social della rassegna. L’inizio degli spettacoli si intende per le 21.30, salvo comunicazioni diverse. Biglietti al botteghino o su CiaoTickets. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all’interno del padiglione Becci, a due passi dall’arena. Qualora uno show venisse annullato o posticipato ne verrà data rapida comunicazione.