Al mare con il proprio cane: due le spiagge libere in cui portarli anche per l'estate 2024

Pubblicata anche per l'estate 2024 l'ordinanza dirigenziale con cui si regolamenta l'accesso in spiaggia degli animali d'affezione. Sempre due le spiagge libere in cui si potrà portar il proprio cane e nello specifico a sud l'area che si trova tra la concessione Mare Blu e Fosso Vallelunga, a nord quella tra le concessioni Hawaii e la Lampara.

A discrezione degli stabilimenti la possibilità di accettare o meno animali nelle loro concessioni previa comunicazione al Comune: solo due quelle che hanno detto “sì” e solo a cani di piccola taglia da quanto emerge dall'elenco pubblicato in calce alla delibera disponibile sull'albo pretorio del online del Comune.

Per quanto riguarda l'accesso alle spiagge valgono sempre le regole per farlo in sicurezza a cominciare dall'obbligo dell'uso del guinzaglio o della museruola. Necessario avere con sé la certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni del proprio amico peloso. Vietato portare in spiaggia cani femmine nel periodo di calore e se si verrà sorpresi con l'animale senza microchip si sarà multati.

Gli animali, specifica ancora l'ordinanza, possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque sempre nelle vicinanze del padrone che si dovrà assicurare che non disturbi gli altri bagnanti. Obbligatoria ovviamente la rimozione di eventuali deiezioni del proprio cane.

Tutte accessibili le spiagge, invece, ai cani guida, quelli delle forze dell'ordine e previa autorizzazione, ai cani muniti di brevetto di salvataggio.