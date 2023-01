Il sindacato Orsa Trasporti presenta un esposto al prefetto per la poca sicurezza di viale Marconi

Un esposto al prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, per i lavori di viale Marconi e la poca sicurezza attuale della strada.

È quello che presenta il sindacato Orsa Trasporti Abruzzo.

«Proseguono i lavori nella tratta di viale Marconi ma permangono i disagi per il trasporto pubblico», si legge in una nota.

Che poi prosegue così: «Pur non contestando gli interventi in corso finalizzati ad ottimizzare la viabilità del percorso in questione, il sindacato Orsa Trasporti Abruzzo ha presentato un esposto al prefetto di Pescara per sottoporgli le criticità della circolazione stradale inesorabilmente scaturite dalla contingenza attuale. Problematiche legate alla sicurezza precaria che rimane inderogabile e prioritaria».

I rischi e pericoli segnalati nella nota riguardano «gli stalli di fermata carenti di sicurezza per la salita e discesa di passeggeri con ridotte capacità motorie che utilizzano carrozzine o ausili per la deambulazione; la presenza di veicoli in sosta che occupano la corsia preferenziale procedendo in direzione sud, obbligando i conducenti dei mezzi in transito ad abbandonare la corsia dedicata oltrepassando la striscia continua; nonché la problematica, già precedentemente ribadita all’azienda Tua, inerente l’interruzione della corsia preferenziale in direzione nord all’altezza delle rotonde, per l’accesso inibito da transenne, che obbliga altresì gli autobus a invadere la corsia adiacente, disagio accentuato soprattutto quando a transitare sono mezzi “autosnodati” della lunghezza di 18 metri».

L’appello del sindacato si conclude con l’invito a un eventuale sopralluogo da parte del prefetto per meglio valutare quanto segnalato.