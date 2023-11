Esposto in procura dell'Orsa trasporti: "Troppo stretta e pericolosa la corsia misa bici-autobus del ponte d'Annunzio" [VIDEO]

Una corsia preferenziale troppo stretta che renderebbe impossibile la convivenza tra mezzi pubblici e velocipedi, e che al contrario sarebbe “altamente pericolosa”. Il segretario regionale di Orsa trasporti Alex Orlandi critica aspramente la nuova corsia “mista”, tecnicamente “ad uso promiscuo, che va dalla rotatoria di Rampigna alla cattedrale di San Cetteo attraversando quindi il ponte d'Annunzio e piazza Garibaldi e annuncia un esposto alla procura e al prefetto.

Chiederemo spiegazioni e modifiche. Anche il sindaco dovrebbe dare risposte: è stato lui ad autorizzarla”, dice in un vide condiviso sul suo profilo facebook. Non la prima corsia del genere in realtà in città perché dal 2015 e cioè già con la giunta precedente, un'altra è stata realizzata nella vicina via Conte di Ruvo. Una corsia in cui solo gli autobus sono autorizzati a procedere in direzione mare, ma dove spesso le automobili che arrivano dalla parte opposta sono costrette “all'invasione” visti i tanti che lasciano le auto in doppia fila.

Il problema, prosegue Orlandi riferendosi a quella appena realizzata, si riscontrerebbe nella larghezza della corsia che “dovrebbe essere larga almeno 4 metri e 30”, afferma. Invece “ci sono punti in cui si toccano i 2 metri e 30. I lavoratori del trasporto pubblico locale – dice ancora – sono esasperati. Non ce la fanno più a lavorare in queste condizioni”. Orlandi annuncia proteste nelle prossime settimane sottolineando che se qualcosa dispiace è che queste andranno “a discapito solo della fascia più debole” e cioè degli utenti.

“Sono alla guida degli autobus del trasporto pubblico da oltre vent'anni - conclude il segretario regionale di Orsa Trasporti - e non i riesco a dare una spiegazione sul come si possa fare una corsia preferenziale di 2 metri e 30 quando un autobus è largo e metri e 55”. Secondo quanto dichiara nella nuova viabilità “non ci sono presupposti minimi per convivenza mezzi pubblici e velocipedi” In sostanza “una prova di follia e incompetenza”.