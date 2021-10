Aidaa presenta esposto su responsabilità di Strada dei Parchi per l'orso ucciso lungo l'A25

Un esposto sulle responsabilità di Strada dei Parchi riguardo all'orso marsicano ucciso e investito lungo l'autostrada A25 tra i caselli di Avezzano e Celano in direzione Pescara.

Il plantigrado è stato investito e ucciso da un veicolo che nemmeno si è fermato nella notte tra lunedì e martedì.

Nell'esposto l'associazione animalista scrive: «Tenuto conto che dall'esame necroscopico svolto dall'istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise, è emerso che l'orso ha riportato gravi traumi addominali e toracici, fratture a entrambi i femori e al bacino. E che il parco e diverse associazioni animaliste e ambientaliste hanno denunciato che sui tratti autostradali di competenza di Strada dei Parchi: con quello di stanotte sono tre gli orsi investiti e uccisi in A24 e A25: uno nel 1991 a Cocullo, uno nel 2013 a Tornimparte. Il parco era tornato nella primavera scorsa a sollecitare Strada dei Parchi sull'opportunità di adottare misure adeguate a ridurre il rischio di incidenti, dopo aver ricevuto la segnalazione che l'orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli avevano nuovamente attraversato l'autostrada fra Pescina e Carrito, frazione di Ortona dei Marsi. Un'area in cui, nel 2017, era stato accertato il passaggio di almeno un orso grazie ai dati del collare Gps».

E prosegue chiedendo indagini approfondite sui motivi per conoscere i motivi per cui tali interventi: «Più volte richiesti e sollecitati non siano mai stati messi in essere e di individuare e punire i responsabili di tali negligenze che hanno portato alla morte dell'orso».