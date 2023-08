Conferito all'architetto Michele Lepore l'incarico di esperto nei processi decisionali strategici del pnrr per il Comune

È il professore Michele Lepore l'esperto nei processi decisionali strategici per l'attività della task force per il pnrr (piano di ripresa e resilienza) scelto dal Comune. L'incarico, con apposita determina datata 19 luglio a firmata dal dirigente del servizio Centrale monitoraggio e rendicontazione pnrr e pubblicata sull'albo pretorio, è stato conferito al professionista per la durata di un anno.

L'avviso pubblico per la consulenza era stato pubblicato il 10 febbraio con la graduatoria finale approvata il 21 marzo. Ora l'affidamento dell'incarico.

Una figura ricercata, si legge nel documento, perché per i progetti finanziati con il pnrr “gli uffici comunali sono pienamente coinvolti nella fase attuativa” con il Comune che oltre che beneficiario dei fondi è anche “soggetto attuatore di interventi già finanziati” per complessivi 50 milioni di euro. “In considerazione dei vincoli finanziari cui l’ente soggiace anche in conseguenza del piano di riequilibrio, risulta di focale importanza sfruttare le opportunità offerte dalle diverse iniziative comunitarie finalizzando le azioni volte a dare attuazione ai progetti finanziati nell’ambito della strategia complessiva dell’amministrazione di riqualificazione e sviluppo territoriale”, si legge ancora. Di qui l'approvazione del programma delle collaborazioni e le consulenze che prevedeva tra l'altro l'incarico di lavoro autonomo “ad un esperto in processi decisionali strategici riconducibili alla task force pnrr”. La determina specifica anche che “è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune”.

“L’incarico dell’esperto in processi decisionali strategici per attività riconducibili alla task force pnrr partirà presumibilmente dal mese di luglio 2023 e avrà durata di 1 anno rinnovabile per pari durata”, prosegue la determina specificando che “all’esperto è riconosciuto un compenso annuo di 40mila euro al netto degli oneri riflessi e al lordo di tutte le spese necessarie per l’espletamento dell’attività” con i pagamenti che “potranno avere un importo variabile sulla base delle attività svolte, dei prodotti realizzati e sarà corrisposto previa presentazione da parte dell’esperto di notula, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, laddove previsti, dei prodotti realizzati, controfirmata dall’amministrazione e previa valutazione positiva dell’attività svolta, circa la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico conferito all’esperto”.

Complessivamente per la figura che potrà essere rinnovata nella figura dell'architetto o in altra nomina e le cui prestazioni saranno richieste fino al 2025, sono stati stanziati 100mila euro.