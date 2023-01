Esperienza empatica per i bambini della scuola primaria Verzella con l'associazione Carrozzine Determinate [FOTO]

Felicità, empatia, solidarietà e disabilità.

Questi i temi portati nella scuola primaria Verzella di Città Sant'Angelo dall'associazione Carrozzine Determinate guidata dal presidente Claudio Ferrante.

L'esperienza empatica, rientrante nel progetto "Sentinelle della civiltà", è approfata nelle scuole primarie anche grazie al patrocinio del Comune.

Catturati dagli esperimenti pratici e attenti per tutta la parte della lezione in aula i piccoli alunni hanno attraversato i temi delle parole da non dire e dell’inclusione per poi approdare e approfondire il concetto di disabilità. Si sono messi nei panni di una persona con disabilità affrontando con entusiasmo la passeggiata empatica in carrozzina e il percorso per non vedenti. Hanno scoperto direttamente, le difficoltà e le frustrazioni che un ambiente sfavorevole genera nelle persone creando esso stesso la disabilità.

«L’entusiasmo dei bambini per questo progetto e le emozioni che ci hanno regalato con le loro osservazioni sono state travolgenti», dice Ferrante, «hanno appreso che possono fare la loro parte, decidendo se essere barriere o facilitatori, comprendendo come contribuire ad abbattere le barriere culturali che ostacolano la disabilità per creare una società inclusiva e a misura di tutti».

«Ringraziamo l'amministrazione comunale per questo importante percorso che auspichiamo i nostri alunni delle classi quarte e quinte possano ripetere anche per gli anni a venire», dice la dirigente Simona Marinelli. Il progetto si concluderà il 19 gennaio con un breafing finale per esaminare i lavori realizzati dai ragazzi e la consegna dei diplomi di Sentinelle della Civiltà.