Esibizione di ginnastica acrobatica a Spoltore con la Acro Gym Escape 93 [FOTO]

Un'esibizione di ginnastica acrobatica della squadra "Acro Gym Escape 93 Spoltore" si terrà a Santa Teresa.

L'evento è in programma nella palestra della scuola dell'infanzia in via Impastato alle ore 16:30 di mercoledì 25 ottobre.

Sarà un modo per far conoscere una disciplina spesso confusa con la ginnastica artistica, da cui deriva: anche detta in Italia acrosport, è un esercizio che prevede la combinazione di movimenti acrobatici a coppie, in trii (femminili) o quartetti (maschili) su sfondo musicale.

La squadra parteciperà anche alla 22esima International Gutenberg Cup 2023, dal 26 al 29 ottobre a Mainz, accompagnata dall’allenatrice Miroslava Ivanova. Ne fanno parte Chiara D’Emidio, Emma Quintilliani, Martina Palumbo, Denise Verna, Annamaria Maresca, Gaia Nobilio, Veronica Tatone, Elena Di Gregorio, Arianna Martino. L’appuntamento di Santa Teresa sarà l’occasione per provare tecniche e coreografie da utilizzare in Germania.