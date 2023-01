Tamponamento con feriti gravi nella galleria autostradale Cappelle, ma è solo un'esercitazione di soccorso congiunta [FOTO]

Oltre 50 le maestranze e 30 i mezzi che sono stati impegnati nell'esercitazione di soccorso svoltasi nella galleria Cappelle, nel tratto autostradale della A14 tra Pescara nord e Pescara ovest. A coordinarla la prefettura; a partecipare vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e autostrade per l'Italia.

La prova è consistita nella simulazione di un tamponamento tra un veicolo pesante e un furgone, con due feriti in codice rosso. Lo scenario è stato reso più critico con la simulazione di un principio di incendio, che ha previsto l’intervento dei vigili del fuoco, oltre all'intervento di due ambulanze per il soccorso dei feriti. Circostanze utili, spiega la prefettura, per testare la gestione dell’emergenza e l’esodo degli utenti in coda, tra cui uno con disabilità motoria, assistito dalla polizia stradale.

L’esercitazione, prevista dal decreto legislativo 264 del 2006 ha consentito di verificare l’efficacia del piano di gestione emergenze della galleria al fine di ottimizzare la risposta di intervento delle diverse squadre operative. L’esercitazione è stata un’ulteriore occasione per testare la piena efficacia ed efficienza delle funzioni del comitato operativo viabilità che si è riunito nell’immediatezza dell’incidente simulato.