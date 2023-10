Linee interrotte per l'esondazione del fiume Pescara: in prefettura l'esercitazione per garantire la radiocomunicazione

Riuscire a comunicare anche nelle situazioni di emergenza quando la telefonia mobile e fissa potrebbe non essere utilizzabile. Questo lo scopo dell'esercitazione di protezione civile coordinata dalla prefettura svoltasi nel palazzo del governo.

Un test sulle radiocomunicazioni di emergenza che aveva lo scopo di verificare la funzionalità delle comunicazioni tra i Centri operativi misti (Com) di Penne e Pescara e il Ccs/Sala operativa della prefettura e si inquadra nella linea di costante verifica della rete di collegamento e funzionamento delle attrezzature di ricetrasmissione che avviene nell’ambito delle prove sintonia nazionali, su indicazione del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cura dell’Associazione radioamatori italiani (Ari). Nello specifico oggetto della simulazione è stato lo scenario di un incendio boschivo per il Centro operativo misto (Com) di Penne e l'esondazione del fiume Pescara per l'omonima città

La simulazione, ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di personale della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della direzione marittima, della polizia stradale, dell'agenzia regionale di protezione civile e dei comuni di Pescara e Penne con i loro gruppi di volontari supportati tecnicamente dall'Ari.

Il prefetto nel ringraziare tutti sottolinea l'importanza del funzionamento delle radiocomunicazioni in caso di emergenze di protezione civile perché proprio questo consente di mantenere attivo il flusso comunicativo tra chi è deputato ad intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e privata, soprattutto quando ci si trova ad operare in zone difficilmente raggiungibili per condizioni meteo avverse o interruzioni della viabilità.