A Cepagatti un'esercitazione pratica di fine corso base per la protezione civile

Si è concluso sabato 15 aprile, con una maxi-esercitazione multidisciplinare, il corso base di formazione organizzato dalla protezione civile “Torre Alex” di Cepagatti con la collaborazione degli operatori sanitari dell’associazione di protezione civile Valtrigno Pescara. Si è trattato di un’esercitazione di ricerca disperso e antincendio boschivo, svoltasi a Cepagatti e volta a imparare a coordinarsi durante l'emergenza, dando risposte efficaci e veloci in caso di criticità per i volontari dell’associazione e far conoscere i compiti della protezione civile, nonché come si risponde all’emergenza per i corsisti che si affacciano per la prima volta in questo mondo.

La preparazione e la formazione, d'altronde, sono le basi per un buon intervento e per un buon lavoro di squadra sul campo. Il corso, iniziato il 14 marzo, ha visto la presenza del funzionario dell’agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo, Nicola Maiale, del vice comandante della polizia locale di Cepagatti, Angela De Flaviis, che hanno spiegato ai nuovi volontari i compiti fondamentali svolti dalla protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze) e promosso la collaborazione tra gli enti e l’operare sempre in sicurezza in ogni situazione. La ditta Emoter, invece, ha consentito l’utilizzo del maxi scenario per effettuare l'esercitazione.