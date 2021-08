Esenzioni ticket per i pazienti ex Covid anche nella Asl pescarese

A comunicarlo è la stessa azienda sanitaria locale in ottemperanza all’articolo 27 comma 1 del decreto legge del 25 maggio 2021 convertito in legge

Esenzioni ticket per i pazienti ex Covid anche nella Asl di Pescara.

In virtù del de?creto legge "Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid” (convertito con legge numero 106 del 23 luglio 2021) il servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal Covid-19, prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), in esenzione ticket.

La richiesta dell’esenzione deve essere effettuata dal cittadino negli sportelli distrettuali di “Scelta e Revoca” della Asl di Pescara.

Previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui si evinca il ricovero per la diagnosi di Covid-19, al cittadino viene rilasciata la copia dell’attestato di esenzione riportante il codice Cv2123. La scadenza dell’esenzione è fissata dalla citata norma al 25 maggio 2023, indipendentemente dalla data di rilascio dell’attestato stesso.