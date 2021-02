Escursionisti morti sul Monte Velino, ritrovato anche il quarto disperso [FOTO]

Stamattina, verso le ore 8, le squadre dei soccorritori erano ripartite per cercare di rinvenire l'ultima persona che mancava ormai all'appello, e che si sperava fosse nella stessa area in cui giacevano i suoi compagni

Escursionisti morti sul Monte Velino, ritrovato anche il quarto disperso. Si tratta di Gianmarco Degni, 26enne di Avezzano. Lo fa sapere la Prefettura dell'Aquila. Stamattina, verso le ore 8, le squadre dei soccorritori erano ripartite per cercare di rinvenire l'ultima persona che mancava ormai all'appello, e che si sperava fosse nella stessa area in cui giacevano i suoi compagni.

I corpi di tre dei quattro escursionisti, di cui non si avevano più notizie dal 24 gennaio, sono stati individuati ieri mattina nell’area di Valle Majelama, sotto il Colle del Bicchero, a 1.800 metri circa. È proprio in quel punto che si erano da sempre concentrati gli scavi. Poi, verso le 13.30, si era deciso di sospendere le ricerche del quarto disperso per l’elevato rischio di valanghe.

Le abbondanti nevicate del weekend scorso e di inizio settimana che si erano accumulate sulle creste, a causa dell’innalzamento delle temperature, potevano infatti causare nuovi distacchi, che a quel punto avrebbero messo in serio pericolo la vita dei soccorritori. Con il ritrovamento dell'ultimo escursionista rimasto, si chiude questa tristissima vicenda.