Un tappeto di escrementi di piccioni in zona teatro Michetti tra viale d'Annunzio e via Conte di Ruvo [FOTO]

È una vicenda che va avanti ormai da molto tempo ma senza che si riesca a trovare una soluzione definitiva.

Per questo motivo uno degli esercenti della zona, come già in passato da altri suoi colleghi e dai residenti, torna a protestare per la condizioni di degrado e per le precarie condizioni igienico sanitarie dei marciapiedi esterni al teatro Michetti di Pescara all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio e via Conte di Ruvo a Porta Nuova.

Un vero e proprio tappeto di escrementi dei piccioni è su entrambi i marciapiedi ma anche sui muri e sulle scatole telefoniche ed elettriche.

«La situazione è insostenibile», denuncia un negoziante, «la puzza è pazzesca e poi non si sa dove mettere i piedi. È qualcosa di inaudito, c'è anche un piccione morto dentro al teatro Michetti».

Poi il commerciante segnala anche la condizione di abbandono di via Conte di Ruvo: «È una strada dimenticata da tutti, l'altra sera c'era anche una siringa sporca di sangue davanti al negozio. Siamo veramente all'abbandono, si pensa ad aggiustare solo la zona centrale e Porta Nuova non esiste per nessuno oppure la distruggono come stanno facendo in viale Marconi. È una follia».