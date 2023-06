L'escape room dell'Avis per fuggire dall'indifferenza e diventare donatore di sangue: la consapevolezza passa per il gioco

Se i rompicapo e i giochi in stile "fuga dalla stanza" fanno per voi o se solo volete cimentarvi nel provare a risolvere gli enigmi sabato 17 giugno l'appuntamento con l'associazione è in piazza Salvo d'Acquisto per il particolare e significativo evento