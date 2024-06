Tempo di maturità per 10mila 401 studenti abruzzesi: nel Pescarese quasi 3mila quelli alle prese con le prove d'esame

Sono 10mila 652 gli studenti abruzzesi alle prese con l'esame di maturità 2024: 10mila 401 interni e 251 esterni appartenenti a 599 classi suddivise in 158 sedi d'esame con lo stesso che prenderà il via mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta per proseguire con la seconda il giorno successivo e poi passare alle prove orali.

A ricordalo è il segretario regionale della Cisl Scuola Abruzzo-Molise Davide Desiati che sottolinea come “il numero dei candidati del 2024, nonostante il trend di forte decrescita della popolazione scolastica in regione, è in linea con quello dell'anno scorso”.

Il lavoro inizia quindi anche per presidenti e commissari nelle 301 commissioni per l'esame di maturità.

Guardando al numero degli studenti per provincia in quella di Pescara i maturandi sono 2mila 986 (2908 interni e 78 esterni) impegnati nelle 337 sedi dove si svolgeranno gli esami alla presenza di 81 commissari per un totale di 162 classi da valutare.

Un numero di studenti che la colloca in seconda posizione. Il numero maggiore si registra infatti nella provincia di Chieti dove i maturandi sono 3mila 75 (2mila 995 interni e 80 esterni). Segue Teramo con 2mila 294 maturandi (2mila 261 interni e 33 esterni). Infine Teramo con i suoi 2mila 297 studenti alle prese con la maturità (2mila 237 interni e 60 esterni).