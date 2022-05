All'alberghiero l'esame finale del corso ‘Cuoco di bordo’ con Zonfa: "Tanta innovazione nei piatti"

Lo chef stellato abruzzese William Zonfa oggi è stato l'ospite d’eccezione nell’esame finale per l’assegnazione della qualifica di chef di bordo ai 23 ragazzi dell'istituto alberghiero 'De Cecco' che hanno seguito il corso ‘Cuoco di bordo’, promosso nella scuola in collaborazione con la capitaneria di porto per la formazione specifica di chef specializzati nel lavoro a bordo delle navi. A coordinare l’evento è stata la dirigente Alessandra Di Pietro, con la giuria-commissione d’esame composta, oltre che da Zonfa, anche dal comandante della direzione marittima di Pescara Salvatore Minervino, dalla rappresentante di 'Lady Chef Abruzzo', Giovanna De Vincentiis, dal capitano di corvetta Deborah Ferioli, che ha tenuto le lezioni, e dalla docente di scienza e cultura dell’alimentazione Maria Carmen Fiorilli.

“Ho trovato tanta innovazione nelle nove pietanze preparate dai 23 studenti dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che hanno tutti superato l’esame finale del corso. Innovazione nel senso di saper proporre una cucina più leggera, che, senza perdere il gusto e senza tradire la tradizione, è però più attenta ai valori nutrizionali del cibo somministrato. Un valore aggiunto, dunque, per i ragazzi futuri chef che hanno l’occhio attento verso la bontà di un alimento, ma anche verso la salute del consumatore finale”, ha detto William Zonfa.

Gli studenti che oggi hanno conseguito l’attestato sono Andrea Catalano, Andrea Santamaria, Christian Galluzzi, Antonio Stallone, Federico De Luca, Andrei Dragos Isofache, Denise Giusi Livrieri, Mirko Fornaro, Matteo Ciavattella, Syll Mouhamed, Manuel Gentile, Manuel Chiavaroli, Lorenzo De Fazio, Simone Tacconelli, Edoardo Selleri, Cristiano Di Tieri, Alessandro Della Guardia, Lorenzo Vrenozi, Priscilla Afensou, Francesco D’Introno, Marilia Ferreira, Adamo Collini e Francesca Monaco, che sono stati sottoposti all’esame di Zonfa con domande sulle modalità di preparazione dei piatti e degli alimenti scelti in cucina.

All’evento hanno partecipato la professoressa Claudia De Bonis, che con la dirigente Di Pietro ha collaborato all’organizzazione del corso e dell’esame, i docenti che hanno preparato i ragazzi Enza Liberati, Roberto Cirone e Massimo Marini, e il professor Alessandro Cocco che ha seguito l’organizzazione del servizio di sala per l’esame.