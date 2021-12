Erosione della spiaggia, il servizio a 'Striscia la Notizia' con Capitan Ventosa [VIDEO]

È andato in onda ieri sera, 23 dicembre, durante la puntata di "Striscia la Notizia" condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, il servizio realizzato nei giorni scorsi da Capitan Ventosa a Silvi Marina. L'inviato del tg satirico di Canale 5 è arrivato nella cittadina del Teramano per effettuare un sopralluogo in una parte di litorale in cui il mare ha ormai divorato la spiaggia, causando notevoli danni agli stabilimenti.

Capitan Ventosa, dopo aver parlato con gli operatori balneari, ha chiesto spiegazioni direttamente all'ingegner Luca Iagnemma, direttore dei lavori della Regione Abruzzo. Per rivedere il servizio di "Striscia la Notizia" a Silvi Marina è sufficiente cliccare QUI.