Protagonisti del progetto Erasmus+ di scambio culturale con una scuola spagnola i ragazzi dell'istituto comprensivo 2

Un'esperienza indimenticabile e soprattutto formativa per i ragazzi dell'istituto comprensivo 2 di Pescara coinvolti nel progetto "Erasmus+" assieme ai coetanei spagnoli della città di Leon. A raccontarci l'esperienza vissuta è la docente Cinzia Agostinone, che ha partecipato al viaggio formativo che si è tenuto nel mese di aprile del 2023, quando quindici studenti della seconda media dell'istituto sono arrivati proprio a Leon assieme ad altri docenti.

"Per i ragazzi è stata un'esperienza utilissima e molto profonda non solo dal punto di vista culturale ma anche e soprattutto per la crescita professionale e l'apertura verso un'orizzonte più ampio, che supera la propria città, la propria regione o il proprio Paese. Una volta a Leon, i ragazzi sono stati inseriti come auditori nelle classi per uno scambio linguistico e culturale, seguendo le lezioni in spagnolo e alcuni laboratori. Durante il viaggio, durato 10 giorni, ci sono state anche uscite di tipo culturale, come ad esempio la visita di una miniera d'oro diventata patrimonio dell'Unesco, con grotte che risalivano all'epoca romana. I ragazzi hanno anche visitato un museo d'arte moderna e una casa di Gaudi.

Non sono mancati anche i momenti extrascolastici per farli familiarizzare e socializzare con i loro coetanei, con incontri pomeridiani e uscite libere. Al loro ritorno, ho potuto constatare come i nostri ragazzi fossero cresciuti avendo un importante arricchimento non solo culturale o linguistico (alcuni di loro nonostante i pochi giorni a disposizione hanno migliorato sensibilmente l'uso della lingua spagnola), ma come detto anche personale."

Domenica 14 gennaio saranno invece i loro coetanei spagnoli ad arrivare a Pescara:

"Rimarranno per una settimana in Abruzzo e a Pescara dove saranno inseriti come auditori nelle nostre classi dell'istituto comprensivo 2: per loro sarà un pochino più complicato l'inserimento in quanto non studiano la lingua italiana mentre alcuni nostri ragazzi conoscono e studiano la loro lingua. In ogni caso fra loro spesso parlano in inglese, e dunque sarà un'occasione anche per i nostri ragazzi per migliorare la padronanza con questa importante lingua. Il 17 gennaio i ragazzi spagnoli saranno in visita all'Aquila, e qui la guida scelta parlerà proprio in inglese".