Entro il 2025 la riqualificazione dell'antistadio Flacco: un progetto da 800mila euro [FOTO]

Entro la fine del 2025 l'antistadio Adriano Flacco dovrà essere riqualificato e adeguato anche in termini di inclusività. Per questo si lavora già al progetto che nell'ipotesi avanzata prevede lavori per 800mila euro da avviare a giugno 2025 e concludere, sempre per via ipotetica, a ottobre dello stesso anno.Un intervento che prevede il rifacimento totale del campo sintetico in erba e interventi di ampliamento e sistemazione di servizi, magazzini e spogliatoi in termini di accessibilità e sostenibilità.

L'intervento, come si legge nel Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) è che “tutti i campi in erba artificiale di terza generazioni che dovranno ospitare competizioni del campionato Lega nazionale dilettanti (Lnd) e del settore giovanile e scolastico, devono ottenere l'omologazione della Lega stessa per essere utilizzati. Il campo Flacco è omologato per le categorie calcistiche fino all’Eccellenza, con scadenza a dicembre 2024, prorogabile sin a fine campionato, ovvero giugno 2025. Alla scadenza dell’omologazione – specifica il documento - non solo ai fini dell’utilizzo ma del ciclo di vita del manto erboso (12 anni), il campo non potrà essere utilizzato né per gare ufficiali e né per gare amatoriali, ma solo per allenamenti previa verifica dello stato del sottofondo e del manto superficiale (utilizzo provvisorio), in attesa dell’approvazione del progetto da parte della Lnd”.

Proprio per questo si è deciso un parere preventivo alla Lnd servizi così da quantificare i lavori da effettuare che sono risultati ammontare allo stato attuale, come detto, a 800mila euro. Un ipotesi di progetto quella redatta per consentire anche al progettista di avere contezza delle esigenze da soddisfare quando dovrà metterlo nero su bianco quel progetto, oltre che conoscerne gli obiettivi.

Obiettivi che nelle intenzioni dell'amministrazione sono quelli di far sì che l'antistadio sia uno spazio di educazione e aggregazione sociale capace di ospitare anche le attività delle scuole pubbliche nella garanzia della piena accessibilità anche ai ragazzi disabili con spazi pensati nell'ottica del'efficienza energetica e dunque realizzati anche con materiali eco-compatibili.

Un impianto sportivo realizzato negli anni '70 quello che si trova a due passi dallo stadio Adriatico e della riserva dannunziana, che occupa una superficie complessiva di 8mila 500 metri quadrati ed è realizzato in cemento armato su cui il primo intervento di ristrutturazione è stato fatto in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 2009.

“Lo stato di conservazione mostra tutti i segni di vetustà dovuti alla naturale esposizione alle intemperie, all’azione dell’uomo e del tempo, pertanto, si rende necessario un intervento di risanamento generale, oltre al rifacimento e ampliamento delle zone spogliatoi-servizi”, specifica il Dip specificando che i problemi di infiltrazione sono stati già risolti con un precedente intervento. Resta il fatto che l'antistadio presenta diverse “anomalie” e cioè disgregazione, erosione superficiale, penetrazione di umidità, macchie e graffiti. Relativamente agli impianti tecnologici ed ai servizi si riscontra poca efficienza sia dal punto di vista funzionale e sia del rendimento e dei consumi, essendo ormai non più idonei all’affluenza del campo, che continua ad aumentare di anno in anno”, si legge ancora nel documento.

Il progetto che sarà affidato al progettista dovrà quindi prevedere la sostituzione del manto di gioco in sintetico con elevata sostenibilità ambientale come richiesto dalla Lega; la revisione o la sostituitone del sistema di irrigazione e la ristrutturazione degli spazi (spogliatoi, servizi e magazzini) secondo la normativa Coni prevedendo un eventuale ampliamento con quelli della struttura che dovranno essere riprogettati per garantire spazi adeguati sia come numero che come dimensione. Da garantire come detto l'accessibilità alle persone disabili con corridoi, passaggi e disimpegni che favoriscano il passaggio delle sedie a rotelle. Accessibilità che riguarda in generale tutta la struttura con la previsione dell'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un varco che attraversi la struttura per l'ingresso degli atleti diversamente abili al campo e un montacarichi che dia la possibilità di acceder agli spalti.

Una volta realizzato il progetto prima dell'approvazione definitiva dovrà ottenere quella della Lnd, del Coni, dei Vigli del fuoco e della Asl. Di qui la necessità di partire sin da ora per garantire che entro il 2025 la struttura sia messa a norma e riqualificata continuando a svolgere il suo ruolo di campo sportivo, ma anche di aggregazione giovanile. Nell'estate 2024, intanto, l'antistadio sarà la location del cartellone estivo degli eventi individuato da amministrazione e Ente manifestazioni pescaresi vista l'inagibilità del teatro d'Annunzio che almeno per le prossime due stagioni non potrà essere utilizzato.