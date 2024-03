Bufera sui conti dell'Ente manifestazione pescaresi, Tiboni (Premi Flaiano): "Vietato l'ingresso di nuovi soci"

Polemiche in merito ai conti e ai presunti debiti nel bilancio dell'Ente manifestazioni pescaresi, l'ente pubblico che si occupa dell'organizzazione di festival ed eventi in città. La questione sullo stato delle casse dell'ente è stata oggetto di un'interrogazione durante l'ultimo consiglio comunale, alla quale ha risposto il presidente dell'Emp Valter Meale. La presidente dei Premi Flaiano Carla Tiborni ha lanciato critiche in merito a quanto emerso facendo presente che la fondazione dei Premi Flaiano da tempo ha richiesto, senza alcun esito, la possibilità di entrare in quota nell'ente pubblico come socio:

"Scrivere oggi dell'interrogazione andata in scena nel consiglio comunale è quanto mai necessario, perchè ciò che è stato detto è offensivo dell'intelligenza altrui e irriguardoso nei confronti di chi rispetta le regole amministrative ma anche consociative. I chiarimenti del presidente Meale, letta in aula, lasciano perplessi, ma pongono anche molti interrogativi, che forse dovrebbero essere valutati anche in altre sedi. Per il presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi non ci sarebbero pendenze debitorie, a differenza di quanto avrebbe dichiarato la componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso, in audizione in commissione vigilanza; secondo la professionista ci sarebbero quote non versate per due esercizi dall'Associazione amici dell'ente (quindi pari a 20.000,00 euro), mentre al presidente Meale non risulterebbero queste passività.

Naturalmente per cercare di ovviare a questa imbarazzante situazione, a metà febbraio sarebbe arrivato un bonifico in favore dell'Emp (come dichiarato dal consigliere Giampietro), da parte dell'Associazione amici dell'ente che però sembrerebbe non sanare il debito per le quote. Come più volte detto, le quote sociali che l'Associazione amici dell'ente non ha pagato riguarderebbero gli anni 2017, 2018, 2019 - e siamo già a 30.000,00 euro cui si aggiungerebbe il 2022. Quindi l'Ente manifestazioni pescaresi nella propria assemblea dei Soci manterrebbe "in vita" un socio moroso; invece di sospenderlo, come prevede lo statuto all'art. 4, permetterebbe che il socio moroso approvi addirittura anche i bilanci dell'Emp come è avvenuto anche il 16 giugno scorso (l'art. 9 dello Statuto dell'Emp prevede che la partecipazione all'assemblea dei soci sia in sede ordinaria che straordinaria sia solo per i soci "in regola con il pagamento delle quote sociali". Non poche contraddizioni nell'Emp, una controllata al 90% dal Comune di Pescara come risulta dalla delibera di giunta n. 608 del 03.08.2023."

La Tiboni poi ha ricordato:

"L'associazione culturale Ennio Flaiano ha fatto richiesta di entrare come socio dell'Emp già nel 2021. La richiesta non è stata mai esaminata nè portata all'ordine del giorno del CdA dell'ente. Dopo di allora si sono aggiunte altre due associazioni che hanno fatto richiesta di divenire soci dell'Emp: l'Arci e Adri Music. Oggi la motivazione fornita in consiglio comunale è che l'ingresso di tre soci privati (che, va precisato, conserverebbero sempre la minoranza del 10%) sarebbe addirittura "inopportuna", considerato che vi è un progetto di riordino degli enti controllati e partecipati dal Comune (di recente sviluppo e sicuramente non risalente a tre anni fa). Quindi è "inopportuno" anche che entrino 15.000,00 euro nelle casse dell'Emp, perchè tale è la somma complessiva del versamento delle tre quote da parte delle associazioni richiedenti. In questa situazione kafkiana, non posso non contestare le modalità con cui l'Associazione Flaiano sia stata letteralmente "presa in giro" e con essa tutti coloro che vivono la cultura con professionalità e serenità."