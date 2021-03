Il pescarese Enrico Lombardi omaggia Lucio Dalla per il suo 78° compleanno

Il giovane cantautore, in occasione della ricorrenza del 4 marzo, ha pubblicato sui social la propria personale interpretazione in chiave rock di "Vita", bella canzone del 1988 tratta dall'album "Dalla Morandi"

Il pescarese Enrico Lombardi ha deciso di omaggiare Lucio Dalla per il suo 78° compleanno. La scelta del giovane cantautore non è stata casuale, ma legata a motivazioni personali di sofferenza e rinascita, senza contare che l'artista bolognese nel suo creativo trasformismo musicale ha sempre ispirato Enrico.

Ebbene Lombardi, in occasione della ricorrenza del 4 marzo, ha pubblicato sui social la propria personale interpretazione in chiave rock di "Vita", bella canzone del 1988 tratta dall'album "Dalla Morandi": «Fin dalla prima volta che ho ascoltato 'Vita' l'ho sentita subito mia - spiega - Al di là della grande bellezza della musica e degli arrangiamenti, la canzone ha subito creato un canale di comunicazione diretto con me, parlandomi delle mie sofferenze e dei miei sbagli più grandi, di come li ho affrontati o persino negati, di come ho deciso di andare avanti consapevole di essere rinato più saggio, o magari anche solo sopravvissuto, che a volte è già tanto. Una vera e propria medicina catartica, questo è il potere delle grandi canzoni».

Lucio Dalla, per Enrico, è una figura importantissima: «La sua arte musicale, completa sotto ogni punto di vista, rappresenta un punto altissimo, forse il più alto insieme ad artisti che si contano con una mano. Nel caso di Vita e di tutto Dalla Morandi, viene fuori anche la sua grande capacità umana di contagiarsi, contaminarsi con altri artisti».

Il singolo è edito dall'etichetta pescarese Kutmusic. Qui di seguito una speciale presentazione dal vivo a porte chiuse nel Circolo Arci Babilonia di Pescara.