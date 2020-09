Anche le moto enduro del "Club Sherpa" in azione a Bussi durante le operazioni di spegnimento dell'incendio [FOTO]

Anche le moto enduro del "Motoclub Lo Sherpa" di Bussi sono entrati in azione questa mattina per dare un supporto ai vigili del fuoco da giorni impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato una vasta zona boschiva. Presente anche il presidente dell'associazione Nunzio Setta in prima linea con gli altri soci per raggiungere le zone più impervie dell'incendio risparmiando il percorso a piedi ai vigili del fuoco, già provati dalle dure giornate di lavoro. L'obiettivo era verificare l'effettivo spegnimento dei roghi sparsi. Aurelio Cilli, membro del direttivo del motoclub:

Hanno percorso il sentiero Lo Sherpa (da loro scoperto e che da cui prende il nome il motoclub) e hanno messo in atto tutte le attività necessarie a fermare il propagarsi delle fiamme. Gli enduristi, hanno potuto così, agilmente e in poco tempo, monitorare la situazione e segnalare, grazie alle nuove tecnologie, i punti critici riscontrati, particolarmente difficili da raggiungere. Un esempio di come l'enduro - che non è solo evidentemente sport e passione - può lavorare in favore dell'ambiente e del territorio.

Cilli ha ringraziato il consigliere regionale Testa per il supposto fornito alle iniziative del Motoclub, ed anche il presidente Marsilio si è voluto congratulare con i motociclisti.