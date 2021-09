L'Uoc di Endrocrinologia e Diabetologia chiusa per quattro giorni per il trasferimento in via Rieti

Lo ha reso noto la Asl aggiungendo che il reparto sarà chiuso al pubblico per le prenotazioni già fissate nei giorni 10,13,14,15 settembre

La Asl fa sapere che nelle giornate 10,13,14,15 settembre l'Uoc di Endocrinologia e Metabolismo (Diabetologia) sarà chiusa al pubblico per il trasferimento dall'attuale sede che si trova nella palazzina rossa del Covid Hospital, al distretto di Pescara Sud in via Rieti 47 (quarto e quinto piano).

Gli utenti prenotati sono/saranno contattati dal Cup, per lo spostamento della prestazione ad altre date.

Resterà nella sede consueta la distribuzione dei presidi per diabetici. La regolare ripresa delle attività è prevista per giovedì 16 settembre.