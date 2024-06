Soccorre un atleta con un grave ferita durante una gara a Sant'Eufemia: encomio del Comune ad un'infermiera

Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella ha conferito un encomio all'infermiera Romina Schiazza, per il pronto e decisivo intervento di soccorso effettuato durante la manifestazione sportiva "Gran fondo Maiella Morrone" del 23 giugno scorso.

La donna ha infatti assistito l'atleta Giuliano Di Francesco che accidentalmente si era procurato un profondo taglio all’arteria inguinale. L’infermiera Schiazza Romina interveniva tempestivamente apportando le prime cure

rivelatesi determinanti per Di Francesco, successivamente trasportato in ospedale con l’ausilio di un elicottero e quindi sottoposto ad intervento chirurgico. Come si legge nella nota del sindaco Francesco Crivelli:

"Si è prodigata volontariamente, mostrando uno spiccato senso civico, intervenendo con estremo “sangue freddo”a dimostrazione di un’elevata competenza professionale sia nelle cure specifiche, eseguendo magistralmente le necessarie medicazioni, sia nel coordinamento di tutte le attività che hanno consentito l’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso. Di rilevanza è stato l’elevato grado di empatia e vicinanza emotiva dell’infermiera Schiazza Romina mostrata nei confronti dell’incidentato e la contestuale capacità di gestione della situazione di allarme, creando un clima di ordine e controllo derivante dalla certezza e sicurezza con le quali si è dedicata alle operazioni di soccorso, sotto ogni punto di vista.

Con la presente si esprime, a nome dell’amministrazione comunale, dell’intera comunità di Sant’ Eufemia a Maiella, dell’organizzazione dell’evento e di Giuliano Di Francesco, il più sentito ringraziamento per l’encomiabile intervento dell’infermiera Schiazza Romina, da ritenersi preziosa risorsa umana e professionale a servizio della sanità abruzzese."