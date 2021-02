Morto il Cavaliere Emidio Taglieri, fu sottoufficiale dell'Aeronautica: il cordoglio dell'Ancri

È morto Emidio Taglieri, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed ex sottoufficiale dell'Aeronautica.

Taglieri, appassionato di fotografia e molto conosciuto a Pescara, viene ricordato come una brava persona sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo.

Aveva 79 anni e lascia la moglie Annamaria, la figlia Carmen, il genero Osvaldo e i nipoti Mario e Daniele.

Così lo ricorda l'Ancri Pescara (associazione nazionale insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana):

«Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ha lasciato questa terra per recarsi alla casa del Signore. Un uomo discreto, buono, protettivo verso i suoi cari. L'Ancri PESCARA è onorata di averti conosciuto e di aver percorso insieme a te un pezzo di vita. Gli Angeli ti accompagnano tra le braccia di Dio in paradiso dove non c'è sofferenza ma pace e serenità».