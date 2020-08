Morto Emidio Conti, titolare dell'agenzia funebre "La Floreale" di Pescara

È morto Emidio Conti, storico titolare dell'agenzia funebre "La Floreale" di Pescara.

Conti aveva 75 anni e si è spento ieri, venerdì 21 agosto, in ospedale dove era ricoverato da qualche giorno dopo aver accusato un malore.

«Oggi in Paradiso è grande festa con musica canzoni e tanti sorrisi. Che la terra ti sia lieve amico mio e che il Signore ti conceda la Luce che meriti!», scrive su Facebook di lui Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio.

«Un amico di una simpatia unica, abbiamo condiviso esperienze di goliardia», aggiunge 'Nduccio, «ci siamo candidati insieme nel Psdi attuando una campagna elettorale di simpatia e di bellissimi ricordi. Quando ci incontravamo solo a guardarci scoppiavamo a ridere ripetendo le frasi di alcuni personaggi di allora. Emidio era un amante della musica romantica in ogni locale era d’obbligo ospitarlo al microfono e chiedere applausi per la sua passione. Un amico che se ne va, pieno di risate e di ricordi di una Pescara che non c’è più».

L'ultimo saluto a Conti verrà dato domani, domenica 23 agosto, con le esequie che si svolgeranno alle ore 16 nella basilica della Madonna dei Sette Dolori.

foto da Facebook