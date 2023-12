Comunicazioni difficili e comuni isolati quando ci sono emergenze: in prefettura si lavora alle soluzioni

Un confronto per trovare le soluzioni utili a risolvere i problemi di comunicazione che i sindaci della provincia, soprattutto nelle realtà più interne, hanno nel mettersi in comunicazione con i servizi essenziali e di pubblica utilità in caso di emergenze di protezione civile, ma anche quelle riscontrate nell'avere la riattivazione di servizi essenziali (luce, gas e telefonia) quando l'emergenza è finita.

È quello che il prefetto Flavio Ferdani ha avuto insieme al presidente della Provincia Ottavio De Martinis e il direttore dell'agenzia di protezione civile della Regione Mauro Casinghini con i rappresentati degli operatori.

Dopo l’analisi del contesto territoriale con riguardo all’operativita? delle imprese di gas, luce e telefonia (fissa e mobile) presenti sul territorio Ferdani, richiamando il senso di leale collaborazione che deve improntare i rapporti tra tutti i soggetti che partecipano alla cura degli interessi della collettivita?, ha sensibilizzato i predetti rappresentanti a porre in essere tutte le iniziative utili per garantire una pronta risposta in caso di necessita?, anche migliorando la sinergia tra operatori.

Il prefetto ha sensibilizzato i gestori sulla necessità di mantenere costante il raccordo, anche comunicativo, con i sindaci e con i vari soggetti che debbono intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità.

I rappresentanti degli operatori presenti hanno ringraziato dell’opportunità di un’analisi congiunta del tema e, considerati i profili di estrema delicatezza, hanno garantito che metteranno in campo quanto necessario per un ulteriore miglioramento della tempestività della loro risposta in caso di emergenza.