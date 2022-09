Emergenza finita, il sindaco dispone la chiusura del Coc

Ormai terminata l'emergenza maltempo, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha disposto la chiusura del Coc - Centro operativo comunale a partire dalle ore 12:30 della giornata odierna.

Il provvedimento, come si legge in un'apposita ordinanza, si è reso necessario perché "le condizioni meteorologiche sono tornate all'ordinarietà" e "allo stato attuale non vi sono più in atto situazioni di criticità che non possano essere gestite con ordinari interventi sul territorio"; pertanto "l'emergenza può considerarsi conclusa".

Masci ha preso questa decisione dopo aver sentito il parere di Danilo Palestini, dirigente del settore polizia locale e protezione civile, interpellato in questo caso in qualità di responsabile del Centro operativo comunale.