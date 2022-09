Emergenza idrica, sarà Sara Marcozzi a guidare la commissione d'inchiesta regionale

Sarà Sara Marcozzi (Impegno Civico) a guidare la commissione d'inchiesta regionale sull'emergenza idrica. Vicepresidente è stata eletta Simona Cardinali (Lega). Fa parte della commissione con cui si intende affrontare un problema grave come quello della dispersione del bene primario per eccellenza, il consigliere regionale Fabrizio Montepara (Lega) che rivestirà il ruolo di consigliere segretario. Nello specifico loro compito sarà quello di indagare sullo stato delle reti idriche abruzzese, attenzionando i fenomeni di dispersione. Sarà loro compito anche quello di passare al vaglio lo stato della governance dell’Ersi (Ente regionale per il servizio idrico integrato), delle società di gestione operanti nell’Atur (Ambito territoriale unico regionale) e dell’Assi (Assemblea dei sindaci per il servizio idrico integrato). Un lavoro che durerà sei mesi e al termine del quale la commissione relazionerà in consiglio regionale sul suo esito.

“È per me un onore essere stata votata oggi presidente della commissione d’inchiesta sull’acqua in Abruzzo, e voglio ringraziare i commissari per avermi scelta”, dichiara Marcozzi che fu proprio proponente della sua istituzione. “È necessario che anche in Regione ci sia un luogo che lavori esclusivamente sul tema, evidenziando i problemi e cercando soluzioni”, aggiunge sottolineando che “le nostre reti idriche sono tra le peggiori in Italia e in Europa, con punte di perdite del 70 per cento. La gestione è quantomeno farraginosa, con sei società diverse a cui si aggiunge l’ente regionale Ersi. Al contesto e alle difficoltà presenti sul nostro territorio, si uniscono quelle globali, con temperature in costante aumento e la siccità che sta diventando un problema sistemico per il Paese. Si tratta di criticità chiare ed evidenti, davanti alle quali la politica deve fare la propria parte utilizzando ogni strumento a disposizione”.

“La commissione d'inchiesta sull'acqua svolgerà il proprio ruolo in modo responsabile e collaborativo, a esclusiva difesa degli interessi dei cittadini abruzzesi. Gli scenari che si aprono con lo stanziamento dei fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) sono la prima occasione che questa regione non deve perdere, e seguiremo, col resto dei componenti della Commissione, l'evoluzione degli interventi. L'Abruzzo – conclude Marcozzi -perde acqua da troppo tempo. È il momento di fare un quadro preciso delle problematiche e proporre soluzioni per il nostro territorio”.

Ad augurare a lei e tutta la commissione buon lavoro è il capogruppo regionale del Pd Silvio Paolucci. “L’acqua è uno dei temi più importanti per l’Abruzzo e gli abruzzesi e siamo a disposizione per lavorare insieme contro le varie emergenze che attraversano il servizio idrico e i comparti collegati - afferma -. Indispensabile mettere l’acqua fra le priorità dell’azione regionale, proporre progetti e proposte finalizzati ad affrontare tutte le emergenze divenute ormai vere e proprie urgenze, da quella relativa all’efficienza del servizio, all’utilizzo per scopi agricoli, alla tutela della risorsa, nonché alla lotta alle ingenti perdite che ci pongono fra le regioni italiane con il più alto tasso di dispersione”. “Siamo certi che la commissione saprà fare un incisivo lavoro di conoscenza in nome e per conto della comunità e saprà suscitare interventi e azioni che non sono più rinviabili e che oggi diventano possibili – conclude Paolucci -, viste anche le consistenti risorse che consentono di affrontare proprio i problemi connessi a dispersione e servizi. Siamo pronti a fare la nostra parte per supportare un’azione concreta volta alla tutela, ma soprattutto al migliore utilizzo di questa preziosa risorsa”.