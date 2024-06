Emergenza Idrica, l'Aca comunica la chiusura dei serbatoi: A Pescara previste riduzioni notturne a Fontanelle

L’Aca Spa, azienda acquedottistica, tramite una nota pubblicata sulla propria pagina facebook, comunica: «si continuano a registrare progressivi decrementi di portata delle sorgenti e contestuali sovra consumi causati dalle alte temperature che determinano progressivi abbassamenti dei livelli dei serbatoi». Pertanto, sul sito dell'azienda è stata pubblicata la tabella di programmazione settimanale delle chiusure dal 20 al 27 giugno 2024. A Pescara, è prevista solo una riduzione nelle ore notturne del serbatoio di Fontanelle che fa riferimento alla zona Sud-Ovest della città: colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre D’Oca. La fascia oraria da prendere in considerazione è quella che va dalle 22.30 alle 6, quando riaprono i serbatoi.

Gli altri comuni della Provincia di Pescara interessati da riduzioni o chiusure dei serbatoi sono: Cepagatti (centro urbano fino alla rotatoria tra via Chieti e via Valignani), dove ci sarà la chiusura del serbatoio il 21 e il 24 giugno; Città Sant’Angelo (varie zona, come contrada Cipressi, contrada Campagna, contrada Colle Razzi), il 22, il 24 e il 26 giugno; Manoppello (Manoppello Scalo e Interporto, Manoppello Scalo, Santa Arabona e Contrada Marinelli), il 25 giugno; Nocciano (Fonte Schiavo, Casali, Zamparetti), il 20, il 22, il 24 e il 26 giugno; Penne (centro urbano), dal 21 al 27 giugno; Pescosansonesco (Pescosansonesco vecchio e nuovo), dal 20 al 27 giugno; Pianella (centro urbano, contrada colle Vecchio, contrada Prato Donico e zone limitrofe), dal 21 al 27 giugno; Scafa (centro urbano più altre zone); il 22 e il 25 giugno; Tocco da Casauria (intero territorio ad eccezione della zona della Tiburtina), il 21 e il 24 giugno; Torre de’ Passeri (cimitero, via Einaudi, via Orientale-incrocio via Dante Alighieri, via D’Annunzio e altre strade), il 21 e il 24 giugno. Per maggior dettagli si consiglia di consultare il sito dell'Aca.

L'orario indicato in tabella, precisa l’Aca, è riferito all' inizio delle manovre, quindi l'erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell'acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto all'orario indicato.